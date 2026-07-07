Galería
Las imágenes del primer entrenamiento del Dépor
1.
El Dépor ya entrena sobre el césped
Mario Soriano controla el esférico
Patricia G. Fraga
1.
El Dépor ya entrena sobre el césped
Zaka, uno de los delanteros presentes en la sesión
Patricia G. Fraga
1.
El Dépor ya trabaja sobre el césped
José Ángel, durante la sesión
Patricia G. Fraga
1.
El Dépor ya trabaja sobre el césped
Lucas Noubi controla el balón
Patricia G. Fraga
1.
El Dépor ya trabaja sobre el césped
Patiño, en un momento del entrenamiento
Patricia G. Fraga
1.
El Dépor ya trabaja sobre el césped
Teun Gijselhart, en su primer día sobre el césped de Abgondo
EC
1.
El Dépor ya trabaja sobre el césped
Villares, capitán una temporada más
EC
1.
El Dépor ya trabaja sobre el césped
Entrenamiento en Abegondo
Patricia G. Fraga
1.
El Dépor ya trabaja sobre el césped
Antonio Hidalgo dirigió la sesión
Patricia G. Fraga
1.
El Dépor ya trabaja sobre el césped
Nsongo, en uno de los ejercicios
Patricia G. Fraga
1.
El Dépor ya trabaja sobre el césped
Leo Román, uno de los fichajes
Patricia G. Fraga
1.
El Dépor ya trabaja sobre el césped
Yeremay no faltó al primer entrenamiento
Patricia G. Fraga
1.
El Dépor ya trabaja sobre el césped
Bright Ede, en su estreno en Abegondo
Patricia G. Fraga
1.
El Dépor ya trabaja sobre el césped
Entrenamiento en Abegondo
Patricia G. Fraga
1.
El Dépor ya trabaja sobre el césped
Ferllo, sonriente durante la sesión
Patricia G. Fraga
1.
El Dépor ya trabaja sobre el césped
Germán Parreño detiene un balón en el entrenamiento
Patricia G. Fraga
1.
El Dépor ya trabaja sobre el césped
Los jugadores se toman un respiro durante la sesión
Patricia G. Fraga
1.
El Dépor ya trabaja sobre el césped
Pausa de hidratación en Abegondo
Patricia G. Fraga
1.
El Dépor ya entrena sobre el césped
Antonio Hidalgo, en un momento del entrenamiento
Patricia G. Fraga