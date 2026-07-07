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Las imágenes del primer entrenamiento del Dépor

Patricia G. Fraga
07/07/2026 20:50
patricia entreno depor
1.
El Dépor ya entrena sobre el césped
Mario Soriano controla el esférico
Patricia G. Fraga
patricia entreno depor
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El Dépor ya entrena sobre el césped
Zaka, uno de los delanteros presentes en la sesión
Patricia G. Fraga
patricia entreno depor
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El Dépor ya trabaja sobre el césped
José Ángel, durante la sesión
Patricia G. Fraga
patricia entreno depor
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El Dépor ya trabaja sobre el césped
Lucas Noubi controla el balón
Patricia G. Fraga
patricia entreno depor
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El Dépor ya trabaja sobre el césped
Patiño, en un momento del entrenamiento
Patricia G. Fraga
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El Dépor ya trabaja sobre el césped
Teun Gijselhart, en su primer día sobre el césped de Abgondo
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El Dépor ya trabaja sobre el césped
Villares, capitán una temporada más
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El Dépor ya trabaja sobre el césped
Entrenamiento en Abegondo
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El Dépor ya trabaja sobre el césped
Antonio Hidalgo dirigió la sesión
Patricia G. Fraga
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El Dépor ya trabaja sobre el césped
Nsongo, en uno de los ejercicios
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El Dépor ya trabaja sobre el césped
Leo Román, uno de los fichajes
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El Dépor ya trabaja sobre el césped
Yeremay no faltó al primer entrenamiento
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El Dépor ya trabaja sobre el césped
Bright Ede, en su estreno en Abegondo
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El Dépor ya trabaja sobre el césped
Entrenamiento en Abegondo
Patricia G. Fraga
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El Dépor ya trabaja sobre el césped
Ferllo, sonriente durante la sesión
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El Dépor ya trabaja sobre el césped
Germán Parreño detiene un balón en el entrenamiento
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El Dépor ya trabaja sobre el césped
Los jugadores se toman un respiro durante la sesión
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El Dépor ya trabaja sobre el césped
Pausa de hidratación en Abegondo
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Antonio Hidalgo, en un momento del entrenamiento
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