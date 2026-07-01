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Diario de Ferrol

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Galerías

Galería | Estas son las once marcas que vistieron al Deportivo

Tras cinco años con Kappa, el club coruñés ha anunciado su acuerdo con Nike

Bea Arrizado
Bea Arrizado
01/07/2026 17:58
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Austral
Los once sponsors que vistió el Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Gilcor
Los once sponsors que vistió el Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Rafrei
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Rafrei
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Rox
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Rox
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistieron al Dépor
1.
Umbro
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Adidas
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Adidas
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Joma
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Joma
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Canterbury
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Canterbury
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Lotto
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Lotto
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Lotto
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Macron
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistieron al Dépor
1.
Macron
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Macron
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Kappa
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Kappa
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT
Los once sponsors que vistió el Dépor
1.
Kappa
Los once sponsors que vistieron al Dépor
ARCHIVO DXT

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Los once sponsors que vistió el Dépor

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