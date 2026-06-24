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Galería | ¿Estuviste presente en el Liceo-Igualada? Búscate en nuestras imágenes
4.200 aficionados empujaron al conjunto coruñés en la final por la Liga, aunque el equipo catalán terminó llevándose el título en los penaltis
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La afición se volcó con el Liceo
4.200 espectadores estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Riazor
Quintana
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La afición se volcó con el Liceo
4.200 espectadores estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Riazor
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