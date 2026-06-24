Galería | ¿Estuviste presente en el Liceo-Igualada? Búscate en nuestras imágenes

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4.200 aficionados empujaron al conjunto coruñés en la final por la Liga, aunque el equipo catalán terminó llevándose el título en los penaltis

Quintana
Quintana
24/06/2026 18:46
4.200 espectadores estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Riazor
1.
La afición se volcó con el Liceo
4.200 espectadores estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Riazor
Quintana
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La afición se volcó con el Liceo
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La afición se volcó con el Liceo
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La afición se volcó con el Liceo
4.200 espectadores estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Riazor
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La afición se volcó con el Liceo
4.200 espectadores estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Riazor
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La afición se volcó con el Liceo
4.200 espectadores estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Riazor
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La afición se volcó con el Liceo
4.200 espectadores estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Riazor
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La afición se volcó con el Liceo
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La afición se volcó con el Liceo
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