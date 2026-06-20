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Galería | Todas las imágenes de los campeonatos de España de Triatlón en A Coruña

Espectacular ambiente en la jornada de sábado con la participación de cientos de atletas

Javier Alborés
20/06/2026 18:44
Espectacular ambiente en las pruebas de los campeonatos de España este sábado en la ciudad herculina
1.
A Coruña, capital del Triatlón este fin de semana
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JAVIER ALBORES
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