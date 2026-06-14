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Galería | ¿Estuviste en el Liceo-Igualada? Búscate en las gradas del Palacio de los Deportes de Riazor

Cerca de 4.000 aficionados se lo pasaron en grande con una nueva goleada del equipo verde

Quintana
Quintana
14/06/2026 23:27
Fiesta completa en el Palacio, con gran ambiente en la previa y celebración en las gradas
1.
La afición del Liceo empujó para la goleada
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QUINTANA
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