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Galería | El Día del Deporte en la Calle 2026, en imágenes

Miles de personas acudieron este domingo al entorno de Riazor para disfrutar de las actividades

Quintana
Quintana
14/06/2026 16:54
El entorno del estadio de Riazor y las playas acogieron una amplia variedad de actividades
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Día del Deporte en la calle 2026
El entorno del estadio de Riazor y las playas acogieron una amplia variedad de actividades
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