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Diario de Ferrol

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Galerías

Galería | Así son las camisetas del Mundial 2026

Estas son las primeras equipaciones que lucirán las 48 selecciones en la Copa del Mundo

Esther Durán
10/06/2026 05:00
Quintana. Partido de fÃºtbol de selecciones nacionales de EspaÃ±a - Irak en Riazor. PÃºblico, jugadas, banquillos, entrenadores, plantillas
1.
Equipaciones del Mundial 2026
España
Suiza
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Suiza
Suecia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Suecia
Sudafrica
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Sudáfrica
Senegal
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Senegal
Qatar
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Qatar
Portugal
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Portugal
Panama
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Panamá
Rotterdam (Netherlands), 03/06/2026.- Rayan Ait-Nouri of Algeria (L) in action against Crysencio Summerville of the Netherlands during the friendly international soccer match between the Netherlands and Algeria in Rotterdam, the Netherlands, 03 June 2026. (Futbol, Amistoso, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/BAS CZERWINSKI
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Países Bajos
Nueva Zelanda
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Nueva Zelanda
Marruecos
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Marruecos
St. Gallen (Switzerland), 31/05/2026.- Players of Jordan sing the national anthem before the international friendly soccer match between Switzerland and Jordan, at the kybunpark, in St. Gallen, Switzerland, 31 May 2026. (Futbol, Amistoso, Jordania, Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Jordania
Mexico
1.
Equipaciones del Mundial 2026
México
TOKYO (Japan), 31/05/2026.- Japan's Takefusa Kubo (L) in action during the friendly soccer match between Japan and Iceland at the National Stadium in Tokyo, Japan, 31 May 2026. (Futbol, Amistoso, Japón, Tokio, Islandia) EFE/EPA/FRANCK ROBICHON
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Japón
Iran
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Irán
Quintana. Partido de fÃºtbol de selecciones nacionales de EspaÃ±a - Irak en Riazor. PÃºblico, jugadas, banquillos, entrenadores, plantillas
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Irak
Inglaterra
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Inglaterra
Francia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Francia
Haiti
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Haití
ghana
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Ghana
Escocia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Escocia
Egipto
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Egipto
EEUU
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Estados Unidos
AME6989. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 30/05/2026.- John Yeboah (i) y Anthony Valencia de Ecuador celebran un gol este sábado, en un partido amistoso entre Ecuador y Arabia Saudí previo al Mundial 2026 en el estadio Sports Illustrated, en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Ecuador
Croacia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Croacia
Curazao
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Curazao
Costa-de-Marfil
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Costa de Marfil
Corea del Sur
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Corea del Sur
Congo
1.
Equipaciones del Mundial 2026
RD Congo
AME7699. BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/06/2026.- James Rodríguez (4-d) de Colombia reacciona este lunes, en un partido amistoso entre Colombia y Costa Rica previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, en el estadio El Campín en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Colombia
Brasil
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Brasil
Cabo-Verde
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Cabo Verde
Canada's Ismael Kone (8) and Uzbekistan's Otabek Shukurov (7) vie for the ball during the first half of an international men's soccer friendly in Edmonton on Monday, June 1, 2026. THE CANADIAN PRESS/Codie McLachlan
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Canadá
Chequia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
República Checa
Argentina
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Argentina
Argelia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Argelia
Bosnia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Bosnia
Austria
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Austria
Belgica
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Bélgica
Australia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Australia
AME6964. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 30/05/2026.- Salem Al Dawsari de Arabia Saudí controla el balón este sábado, en un partido amistoso entre Ecuador y Arabia Saudí previo al Mundial 2026 en el estadio Sports Illustrated, en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Arabia Saudí
AMDEP6420. CHICAGO (ESTADOS UNIDOS), 06/06/2026.- Mark McKenzie (d) de Estados Unidos disputa un balón con Deniz Undav este sábado, en un partido amistoso previo al Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Alemania en el estadio Soldier Field en Chicago (Estados Unidos). EFE/ Kenneth Fernández
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Alemania
Uzbekistan
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Uzbekistán
Uruguay
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Uruguay
Paraguay
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Paraguay
Brussels (Belgium), 06/06/2026.- Charles De Ketelaere (L) of Belgium and Hadj Mahmoud of Tunesia in action during the international soccer friendly match Belgium against Tunisia in Brussels, Belgium, 06 June 2026. (Futbol, Amistoso, Bélgica, Túnez, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Túnez
Turquia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Turquía
Noruega
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Noruega

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