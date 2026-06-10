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Galería | Así son las camisetas del Mundial 2026
Estas son las primeras equipaciones que lucirán las 48 selecciones en la Copa del Mundo
1.
Equipaciones del Mundial 2026
España
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Suiza
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Suecia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Sudáfrica
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Senegal
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Qatar
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Portugal
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Panamá
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Países Bajos
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Nueva Zelanda
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Marruecos
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Jordania
1.
Equipaciones del Mundial 2026
México
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Japón
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Irán
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Irak
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Inglaterra
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Francia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Haití
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Ghana
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Escocia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Egipto
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Estados Unidos
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Ecuador
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Croacia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Curazao
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Costa de Marfil
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Corea del Sur
1.
Equipaciones del Mundial 2026
RD Congo
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Colombia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Brasil
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Cabo Verde
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Canadá
1.
Equipaciones del Mundial 2026
República Checa
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Argentina
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Argelia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Bosnia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Austria
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Bélgica
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Australia
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Arabia Saudí
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Alemania
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Uzbekistán
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Uruguay
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Paraguay
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Túnez
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Turquía
1.
Equipaciones del Mundial 2026
Noruega