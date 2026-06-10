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Galería | Así fue la celebración del Básquet Coruña en la explanada de Riazor
La marea naranja acudió al lugar donde empezó todo para festejar junto al equipo el ascenso a la ACB
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Así fue la celebración del Básquet Coruña
La marea naranja se dio cita en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor para festejar junto al equipo
Patricia G. Fraga
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