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Galería | Así fue la celebración del Básquet Coruña en la explanada de Riazor

La marea naranja acudió al lugar donde empezó todo para festejar junto al equipo el ascenso a la ACB

Patricia G. Fraga
10/06/2026 13:44
La marea naranja se dio cita en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor para festejar junto al equipo
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Así fue la celebración del Básquet Coruña
La marea naranja se dio cita en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor para festejar junto al equipo
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