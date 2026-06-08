Galerías
Galería | ¿Estuviste en el ascenso de Básquet Coruña a ACB? Todas las imágenes de la histórica jornada en el Coliseum
Miles de aficionados animaron desde la previa y celebraron el triunfo naranja ante Estudiantes
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS