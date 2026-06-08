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Galería | ¿Estuviste en el ascenso de Básquet Coruña a ACB? Todas las imágenes de la histórica jornada en el Coliseum

Miles de aficionados animaron desde la previa y celebraron el triunfo naranja ante Estudiantes

Carlota Blanco y Germán Barreiros
08/06/2026 09:47
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
1.
Gran recibimiento al Básquet Coruña
La afición naranja respaldó al equipo ya a la llegada al Coliseum
CARLOTA BLANCO
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1.
Celebración a la altura en la pista del Coliseum
La plantilla naranja disfrutó del ascenso por todo lo alto
CARLOTA BLANCO
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
1.
Locura naranja a la salida del Coliseum
La afición esperó a los jugadores para celebrar el ascenso con sus ídolos
GERMÁN BARREIROS
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