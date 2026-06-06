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Galería | ¿Estuviste en el Básquet Coruña-Palencia? Búscate en nuestras imágenes del ambientazo para la Final Four del Coliseum
Miles de aficionados naranjas recibieron al equipo de Carles Marco y se dejaron la garganta en la primera batalla por el ascenso a ACB
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Ambientazo espectacular en la Final Four del Coliseum
Miles de aficionados se dieron cita para recibir al Básquet Coruña y dejarse las gargantas en busca del ascenso a ACB
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Ambientazo espectacular en la Final Four del Coliseum
Miles de aficionados se dieron cita para recibir al Básquet Coruña y dejarse las gargantas en busca del ascenso a ACB
CARLOTA BLANCO
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Ambientazo espectacular en la Final Four del Coliseum
Miles de aficionados se dieron cita para recibir al Básquet Coruña y dejarse las gargantas en busca del ascenso a ACB
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