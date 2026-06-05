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Galería | ¿Estuviste en el España-Irak de Riazor? Todas las imágenes de la previa y el encuentro en el regreso de la selección a A Coruña
Jornada festiva en la ciudad herculina y más de 30.000 personas para animar al combinado nacional en su despedida antes de partir al Mundial
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A Coruña se volcó con la Selección Española
Gran ambiente en el recibimiento al combinado nacional en Riazor
Carlota Blanco
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A Coruña se volcó con la Selección Española
Gran ambiente en la previa del España-Irak que se celebró en Riazor
CARLOTA BLANCO
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A Coruña se volcó con la Selección Española
Gran ambiente en la previa del España-Irak que se celebró en Riazor
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A Coruña se volcó con la Selección Española
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A Coruña se volcó con la Selección Española
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Afición de Irak en la previa del partido en Riazor
Afición de Irak en la previa del partido en Riazor
Quintana
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