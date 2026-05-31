¿Participaste en la Carrera de Los Rosales? Búscate en nuestra galería

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Este domingo tuvo lugar una nueva prueba del circuito Coruña Corre con una gran participación
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El Coruña Corre llegó este domingo a Los Rosales
Gran participación en una nueva prueba del circuito de carreras por los barrios coruñeses
CARLOTA BLANCO
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