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Galería | La XVIII edición del Trofeo Miguelito de Judo, en imágenes

El torneo de judo de categorías base que rinde homenaje a Miguel Ángel López Pérez se celebró en el Coliseum

Dani Patiño
31/05/2026 12:52
El torneo de judo de categorías base que rinde homenaje a Miguel Ángel López Pérez se celebró en el Coliseum
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