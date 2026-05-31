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Galería | La XVIII edición del Trofeo Miguelito de Judo, en imágenes
El torneo de judo de categorías base que rinde homenaje a Miguel Ángel López Pérez se celebró en el Coliseum
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Trofeo Miguelito
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Dani Patino
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