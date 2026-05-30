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Galería | La Cena del Deporte celebrada en ExpoCoruña, en imágenes
Más de mil personas estuvieron presentes para despedir la temporada de las Escuelas Deportivas Municipales
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ExpoCoruña acogió una nueva edición de la Cena del Deporte
Más de mil personas acudieron a la despedida de las Escuelas Deportivas Municipales
Dani Patino
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