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Galería | La Cena del Deporte celebrada en ExpoCoruña, en imágenes

Más de mil personas estuvieron presentes para despedir la temporada de las Escuelas Deportivas Municipales

Dani Patiño
30/05/2026 09:46
Más de mil personas acudieron a la despedida de las Escuelas Deportivas Municipales
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Dani Patino
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