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Galería | Todas las imágenes de la celebración de la plantilla del Deportivo en la Fan Zone de Riazor

Miles de deportivistas, con Juan Carlos Escotet a la cabeza, celebraron hasta pasadas las 5.30 horas de la madrugada el ascenso a Primera

Javier Alborés y Dani Patiño
25/05/2026 12:11
Miles de deportivistas, con Juan Carlos Escotet a la cabeza, disfrutaron antes y celebraron después con la plantilla en una noche para la historia
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La locura en la Fan Zone del Deportivo
Miles de deportivistas, con Juan Carlos Escotet a la cabeza, disfrutaron antes y celebraron después con la plantilla en una noche para la historia
JAVIER ALBORES / DANI PATIÑO
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La locura en la Fan Zone del Deportivo
Miles de deportivistas, con Juan Carlos Escotet a la cabeza, disfrutaron antes y celebraron después con la plantilla en una noche para la historia
JAVIER ALBORES / DANI PATIÑO
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