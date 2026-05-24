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Galería | Las imágenes de la afición blanquiazul tomando Pucela en la previa del Valladolid-Dépor
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El deportivismo está presente en Valladolid
La afición blanquiazul toma las calles pucelanas en la previa al encuentro
Quintana
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