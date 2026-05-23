Galería | Todas las imágenes del recibimiento de la afición al Deportivo en Valladolid

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Cerca de un centenar de seguidores acudieron al hotel de concentración para animar a los suyos

Bea ArrizadoXurxo Gómez
Bea Arrizado y Xurxo Gómez
23/05/2026 20:49
Casi 100 aficionados reciben al conjunto blanquiazul en el hotel de concentración en Valladolid
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