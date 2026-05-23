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Galería | Todas las imágenes del recibimiento de la afición al Deportivo en Valladolid
Cerca de un centenar de seguidores acudieron al hotel de concentración para animar a los suyos
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Recibimiento al Dépor en Valladolid
Casi 100 aficionados reciben al conjunto blanquiazul en el hotel de concentración en Valladolid
XURXO G.G / BEA ARRICADO
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Recibimiento al Dépor en Valladolid
Casi 100 aficionados reciben al Dépor en el hotel de concentración en Valladolid
Xurxo G.G. / Bea Arrizado
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Recibimiento del Deportivo en Valladolid
Recibimiento del Deportivo en Valladolid
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Recibimiento al Dépor en Valladolid
Casi 100 aficionados reciben al conjunto blanquiazul en el hotel de concentración en Valladolid
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