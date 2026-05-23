Galerías | Judo
Galería | Las mejores imágenes del XLIV Trofeo de Judo Liceo la Paz
El pabellón del colegio coruñés cambió este sábado las canastas y las porterías por los tatamis
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Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
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