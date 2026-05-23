Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías | Judo

Galería | Las mejores imágenes del XLIV Trofeo de Judo Liceo la Paz

El pabellón del colegio coruñés cambió este sábado las canastas y las porterías por los tatamis

Quintana
Quintana
23/05/2026 20:36
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
1.
Trofeo internacional de judo
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo
Quintana

Lo más leído

Te puede interesar

Casi 100 aficionados reciben al conjunto blanquiazul en el hotel de concentración en Valladolid

Galería | Todas las imágenes del recibimiento de la afición al Deportivo en Valladolid
Bea Arrizado
Los tatamis ocuparon el pabellón del colegio Liceo

Galería | Las mejores imágenes del XLIV Trofeo de Judo Liceo la Paz
Quintana
La Marina aportó un entorno espectacular a la prueba

Galería | El Gran Premio Cantones de marcha, en imágenes
Javier Alborés
Cientos de blanquiazules alentaron al equipo

Galería | La espectacular despedida de la afición blanquiazul al Deportivo en Abegondo, en imágenes
Germán Barreiros