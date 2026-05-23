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Galería | La espectacular despedida de la afición blanquiazul al Deportivo en Abegondo, en imágenes

Cientos de seguidores alentaron al equipo, que partió sobre las 15.00 horas hacia Valladolid

Germán Barreiros
23/05/2026 17:03
Cientos de blanquiazules alentaron al equipo
1.
Despedida de la afición al Deportivo en Abegondo
Cientos de blanquiazules alentaron al equipo
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