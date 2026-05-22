Galerías | Copa Coruña Masculina
La final de Copa Coruña entre San Tirso y Paiosaco, en imágenes
Los de Abegondo sumaron un nuevo título a sus vitrinas, el segundo en tres años
1.
Final de Copa Coruña masculina 2026 entre San Tirso y Paiosaco
El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
Patricia G. Fraga
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Final de Copa Coruña masculina 2026 entre San Tirso y Paiosaco
El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
Patricia G. Fraga
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Final de Copa Coruña masculina 2026 entre San Tirso y Paiosaco
El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
Patricia G. Fraga
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El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
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El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
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El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
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El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
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El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
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El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
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El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
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El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
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El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
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El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
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El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
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El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
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El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
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El gol de Denis dio al San Tirso su cuarto título
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