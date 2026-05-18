¿Estuviste en el Leyma-Menorca en el Coliseum? Búscate en nuestra galería

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1.
La afición del Leyma hizo suyo el Coliseum
Miles de aficionados se dieron cita para el decisivo encuentro ante el Menorca
Carlota Blanco
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Miles de aficionados se dieron cita para el decisivo encuentro ante el Menorca
Carlota Blanco
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