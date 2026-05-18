¿Estuviste en el Leyma-Menorca en el Coliseum? Búscate en nuestra galería

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Carlota Blanco
18/05/2026 18:06
Miles de aficionados se dieron cita para el decisivo encuentro ante el Menorca
1.
La afición del Leyma hizo suyo el Coliseum
Miles de aficionados se dieron cita para el decisivo encuentro ante el Menorca
Carlota Blanco
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