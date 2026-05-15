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Galería | ¿Estuviste en el Básquet Coruña-Menorca de playoff? Búscate en las gradas del Coliseum
Cerca de 5.000 personas celebraron el primer triunfo del equipo naranja en su camino hacia el ascenso
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La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
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Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
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Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
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Mus Barro ataca a Fynn Schott durante el primer partido de la serie entre Leyma y Menorca
Mus Barro ataca a Fynn Schott durante el primer partido de la serie entre Leyma y Menorca
Patricia G. Fraga
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Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA