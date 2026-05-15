Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Galería | ¿Estuviste en el Básquet Coruña-Menorca de playoff? Búscate en las gradas del Coliseum

Cerca de 5.000 personas celebraron el primer triunfo del equipo naranja en su camino hacia el ascenso

Patricia G. Fraga
15/05/2026 11:46
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA
Mus Barro ataca a Fynn Schott durante el primer partido de la serie entre Leyma y Menorca
1.
Mus Barro ataca a Fynn Schott durante el primer partido de la serie entre Leyma y Menorca
Mus Barro ataca a Fynn Schott durante el primer partido de la serie entre Leyma y Menorca
Patricia G. Fraga
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
1.
La afición naranja respondió en el primer partido del playoff en el Coliseum
Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca
PATRICIA G. FRAGA

Lo más leído

Te puede interesar

Cerca de 5.000 seguidores se dieron cita para presenciar la victoria del Básquet Coruña ante Menorca

Galería | ¿Estuviste en el Básquet Coruña-Menorca de playoff? Búscate en las gradas del Coliseum
Patricia G. Fraga
Equipo y afición celebraron sobre el césped de A Gándara

El ascenso del Carral a Preferente, en imágenes
Raúl Ameneiro
Más de mil personas se dieron cita en la tercera prueba del circuito

La carrera popular de San Pedro de Visma, en imágenes
Germán Barreiros
Ascenso de Maristas a Liga Challenge contra GEiEG

El ascenso de Maristas a Liga Challenge, en imágenes
Dani Patiño