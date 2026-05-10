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La carrera popular de San Pedro de Visma, en imágenes
La tercera prueba del circuito Coruña Corre congregó a más de 1.000 participantes
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Carrera popular Coruña Corre en Visma
Más de mil personas se dieron cita en la tercera prueba del circuito
Germán Barreiros
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