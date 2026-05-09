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Galería | Búscate entre la afición en el Cádiz-Dépor del Nuevo Mirandilla

Cientos de seguidores, con representación especial de la peña Al Sur de Riazor, animaron al equipo blanquiazul en Cádiz

Fernando Fernández
09/05/2026 09:49
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
1.
La afición del Dépor no dejó solo al equipo en el Nuevo Mirandilla
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
FERNANDO FERNÁNDEZ
La afición blanquiazul se hizo notar en Cádiz
1.
Cientos de deportivistas acompañaron al Deportivo en el Nuevo Mirandilla
La afición blanquiazul se hizo notar en Cádiz
FERNANDO FERNÁNDEZ
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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La afición del Dépor no dejó solo al equipo en el Nuevo Mirandilla
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
FERNANDO FERNÁNDEZ
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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La afición del Dépor no dejó solo al equipo en el Nuevo Mirandilla
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
FERNANDO FERNÁNDEZ
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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La afición del Dépor no dejó solo al equipo en el Nuevo Mirandilla
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
FERNANDO FERNÁNDEZ
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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La afición del Dépor no dejó solo al equipo en el Nuevo Mirandilla
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
FERNANDO FERNÁNDEZ
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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La afición del Dépor no dejó solo al equipo en el Nuevo Mirandilla
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
FERNANDO FERNÁNDEZ
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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La afición del Dépor no dejó solo al equipo en el Nuevo Mirandilla
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
FERNANDO FERNÁNDEZ
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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La afición del Dépor no dejó solo al equipo en el Nuevo Mirandilla
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
FERNANDO FERNÁNDEZ
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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La afición del Dépor no dejó solo al equipo en el Nuevo Mirandilla
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
FERNANDO FERNÁNDEZ
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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La afición del Dépor no dejó solo al equipo en el Nuevo Mirandilla
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
FERNANDO FERNÁNDEZ
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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La afición del Dépor no dejó solo al equipo en el Nuevo Mirandilla
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
FERNANDO FERNÁNDEZ
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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La afición del Dépor no dejó solo al equipo en el Nuevo Mirandilla
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
FERNANDO FERNÁNDEZ
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
FERNANDO FERNÁNDEZ
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
FERNANDO FERNÁNDEZ
Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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Cientos de seguidores animarl al equipo en el duelo con el Cádiz
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