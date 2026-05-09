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Galería | Búscate en el recibimiento al Deportivo en el aeropuerto de Alvedro

Un centenar de seguidores esperaron al equipo a su regreso desde Cádiz a A Coruña

Javier Alborés
09/05/2026 12:43
Un centenar de aficionados acudieron al aeropuerto para animar a la plantilla
1.
La afición del Dépor acudió a Alvedro a recibir al equipo a la llegada de Cádiz
Un centenar de aficionados acudieron al aeropuerto para animar a la plantilla
JAVIER ALBORES
Un centenar de aficionados acudieron al aeropuerto para animar a la plantilla
1.
La afición del Dépor acudió a Alvedro a recibir al equipo a la llegada de Cádiz
Un centenar de aficionados acudieron al aeropuerto para animar a la plantilla
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