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Galería | ¿Estuviste en el Deportivo-Leganés? Todas las imágenes del Día de las Peñas, el recibimiento y el encuentro en Riazor

Cerca de 29.000 espectadores registraron la mejor marca de asistencia de esta temporada

Carlota Blanco
02/05/2026 16:34
Casi 29.000 espectadores se dieron cita en Riazor para celebrar el Día de las Peñas y el triunfo blanquiazul
1.
La afición del Dépor no falló y dejó un ambientazo ante el Leganés
Casi 29.000 espectadores se dieron cita en Riazor para celebrar el Día de las Peñas y el triunfo blanquiazul
CARLOTA BLANCO
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