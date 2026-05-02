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Galería | ¿Estuviste en el Deportivo-Leganés? Todas las imágenes del Día de las Peñas, el recibimiento y el encuentro en Riazor
Cerca de 29.000 espectadores registraron la mejor marca de asistencia de esta temporada
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La afición del Dépor no falló y dejó un ambientazo ante el Leganés
Casi 29.000 espectadores se dieron cita en Riazor para celebrar el Día de las Peñas y el triunfo blanquiazul
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Casi 29.000 espectadores se dieron cita en Riazor para celebrar el Día de las Peñas y el triunfo blanquiazul
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1.
La afición del Dépor no falló y dejó un ambientazo ante el Leganés
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