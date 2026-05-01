Galería | ¿Participaste en la Carrera Popular de Arteixo? Búscate en nuestras imágenes de la prueba

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1.500 corredores de todas las edades disfrutaron de una nueva edición de la prueba

Germán Barreiros
01/05/2026 17:51
Unos 1.500 corredores de todas las edades disfrutaron de una nueva edición de la prueba
1.
Este viernes se celebró la XXVI Carrera Popular de Arteixo
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