Galería | ¿Participaste en la Carrera Popular de Arteixo? Búscate en nuestras imágenes de la prueba

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1.500 corredores de todas las edades disfrutaron de una nueva edición de la prueba
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Este viernes se celebró la XXVI Carrera Popular de Arteixo
Unos 1.500 corredores de todas las edades disfrutaron de una nueva edición de la prueba
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