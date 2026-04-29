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La gala de los premios al mérito deportivo de Galicia en imágenes
La Xunta reconoció a 51 personas y entidades de toda la Comunidad Autónoma durante un acto en Palexco
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Gala de premios al mérito deportivo de Galicia
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Carlota Blanco
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