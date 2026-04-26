Galerías
Galería | ¿Estuviste en el Burgos-Deportivo? Búscate en las gradas de El Plantío
Más de 700 deportivistas, con el presidente Juan Carlos Escotet a la cabeza, se desplazaron para animar al equipo blanquiazul
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
Juan Carlos Escotet en la grada visitante de El Plantío
Juan Carlos Escotet en la grada visitante de El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
Un lance del Victoria-Órdenes
Un lance del Victoria-Órdenes
Patricia G. Fraga
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor en la grada de El Plantío
La afición del Dépor en la grada de El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor en la grada de El Plantío
La afición del Dépor en la grada de El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor en la grada de El Plantío
La afición del Dépor en la grada de El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor en la grada de El Plantío
La afición del Dépor en la grada de El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
1.
La afición del Dépor en la grada de El Plantío
La afición del Dépor en la grada de El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ