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Galería | ¿Estuviste en el Burgos-Deportivo? Búscate en las gradas de El Plantío

Más de 700 deportivistas, con el presidente Juan Carlos Escotet a la cabeza, se desplazaron para animar al equipo blanquiazul

Fernando Fernández
26/04/2026 14:38
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
1.
La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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La afición del Dépor disfrutó de un gran fin de semana de fútbol en Burgos
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FERNANDO FERNÁNDEZ
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío
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FERNANDO FERNÁNDEZ
Juan Carlos Escotet en la grada visitante de El Plantío
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Juan Carlos Escotet en la grada visitante de El Plantío
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FERNANDO FERNÁNDEZ
Un lance del Victoria-Órdenes
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Un lance del Victoria-Órdenes
Un lance del Victoria-Órdenes
Patricia G. Fraga
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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FERNANDO FERNÁNDEZ
La afición del Dépor en la grada de El Plantío
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La afición del Dépor en la grada de El Plantío
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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La afición del Dépor en la grada de El Plantío
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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La afición del Dépor en la grada de El Plantío
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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