¿Estuviste en el Básquet Coruña-Gipuzkoa? Búscate en nuestra galería

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El Leyma disputó el último partido en el Coliseum de la temporada regular
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Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
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