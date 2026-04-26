Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

¿Estuviste en el Básquet Coruña-Gipuzkoa? Búscate en nuestra galería

El Leyma disputó el último partido en el Coliseum de la temporada regular

Carlota Blanco
26/04/2026 17:20
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
1.
Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa
4.882 espectadores disfrutaron del triunfo del equipo naranja
Carlota Blanco

Lo más leído

Te puede interesar

Galería de afición Básquet Coruña-Gipuzkoa

¿Estuviste en el Básquet Coruña-Gipuzkoa? Búscate en nuestra galería
Carlota Blanco
Más de 700 seguidores blanquiazules vivieron el encuentro en El Plantío

Galería | ¿Estuviste en el Burgos-Deportivo? Búscate en las gradas de El Plantío
Fernando Fernández
Cerca de 4.000 espectadores acudieron al Coliseum para el triunfo del Leyma ante Menorca

Galería | ¿Estuviste en el Básquet Coruña-Menorca? Búscate en las gradas del Coliseum
Quintana
Casi 2.000 personas participaron en el recorrido de 10 kilómetros entre Oleiros y A Coruña

Galería | ¿Participaste en la carrera Costa Ártabra? Todas las imágenes de la prueba solidaria entre Oleiros y A Coruña
Quintana