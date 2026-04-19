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Galería | ¿Participaste en la carrera Costa Ártabra? Todas las imágenes de la prueba solidaria entre Oleiros y A Coruña
Cerca de 2.000 corredores tomaron la salida de la IV edición de la cita que organiza la asociación sin ánimo de lucro CASCo
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Este domingo se celebró la IV Edición de la Carrera Solidaria Costa Ártabra
Casi 2.000 personas participaron en el recorrido de 10 kilómetros entre Oleiros y A Coruña
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Casi 2.000 personas participaron en el recorrido de 10 kilómetros entre Oleiros y A Coruña
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