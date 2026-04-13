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Galería | Así lucieron las equipaciones de la jornada retro de LaLiga Hypermotion

Equipos y árbitros estrenaron indumentarias con diseños inspirados en épocas pasadas

Esther Durán
13/04/2026 17:30
Equipos y árbitros lucieron camisetas con diseños inspirados en épocas pasadas
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