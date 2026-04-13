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Galería | Así lucieron las equipaciones de la jornada retro de LaLiga Hypermotion
Equipos y árbitros estrenaron indumentarias con diseños inspirados en épocas pasadas
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La nostalgia fue la gran protagonista de la jornada retro en LaLiga Hypermotion
Equipos y árbitros lucieron camisetas con diseños inspirados en épocas pasadas
LALIGA
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La nostalgia fue la gran protagonista de la jornada retro en LaLiga Hypermotion
Equipos y árbitros lucieron camisetas con diseños inspirados en épocas pasadas
Fernando Fernández
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