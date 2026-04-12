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¿Estuviste en El Alcoraz apoyando al Deportivo ante el Huesca? Búscate en nuestra galería
Cientos de deportivistas llenaron la grada visitante del estadio oscense, en un partido que terminó con decepción final tras el empate de los locales en el minuto 90
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El deportivismo tampoco falló en la visita a Huesca
Varias peñas estuvieron representadas en El Alcoraz para el Huesca-Deportivo
FERNANDO FERNÁNDEZ
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El deportivismo tampoco falló en la visita a Huesca
Varias peñas estuvieron representadas en El Alcoraz para el Huesca-Deportivo
FERNANDO FERNÁNDEZ
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Varias peñas estuvieron representadas en El Alcoraz para el Huesca-Deportivo
FERNANDO FERNÁNDEZ
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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