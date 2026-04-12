¿Estuviste en El Alcoraz apoyando al Deportivo ante el Huesca? Búscate en nuestra galería

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Cientos de deportivistas llenaron la grada visitante del estadio oscense, en un partido que terminó con decepción final tras el empate de los locales en el minuto 90

Fernando Fernández
12/04/2026 20:33
Varias peñas estuvieron representadas en El Alcoraz para el Huesca-Deportivo
1.
El deportivismo tampoco falló en la visita a Huesca
Varias peñas estuvieron representadas en El Alcoraz para el Huesca-Deportivo
FERNANDO FERNÁNDEZ
Varias peñas estuvieron representadas en El Alcoraz para el Huesca-Deportivo
1.
El deportivismo tampoco falló en la visita a Huesca
Varias peñas estuvieron representadas en El Alcoraz para el Huesca-Deportivo
FERNANDO FERNÁNDEZ
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1.
El deportivismo tampoco falló en la visita a Huesca
Varias peñas estuvieron representadas en El Alcoraz para el Huesca-Deportivo
FERNANDO FERNÁNDEZ
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El deportivismo tampoco falló en la visita a Huesca
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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El deportivismo tampoco falló en la visita a Huesca
Varias peñas estuvieron representadas en El Alcoraz para el Huesca-Deportivo
FERNANDO FERNÁNDEZ
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El deportivismo tampoco falló en la visita a Huesca
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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El deportivismo tampoco falló en la visita a Huesca
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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El deportivismo tampoco falló en la visita a Huesca
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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El deportivismo tampoco falló en la visita a Huesca
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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