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Galería | La afición naranja cumplió en el Básquet Coruña-Obradoiro: búscate en el recibimiento y en las gradas del Coliseum
Más de 9.000 espectadores hicieron que el ambiente estuviera a la altura del derbi de Primera FEB
1.
Hubo ambientazo en las gradas del Coliseum para vivir el derbi entre Leyma y Obradoiro
Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
QUINTANA
1.
El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
QUINTANA
1.
El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
QUINTANA
1.
El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
QUINTANA
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
QUINTANA
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
1.
El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
1.
El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
1.
El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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1.
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1.
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Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
1.
El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
1.
El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
1.
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1.
El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
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El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
1.
El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
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El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
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El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
1.
El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
1.
Hubo ambientazo en las gradas del Coliseum para vivir el derbi entre Leyma y Obradoiro
Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
QUINTANA
1.
Hubo ambientazo en las gradas del Coliseum para vivir el derbi entre Leyma y Obradoiro
Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Hubo ambientazo en las gradas del Coliseum para vivir el derbi entre Leyma y Obradoiro
Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Hubo ambientazo en las gradas del Coliseum para vivir el derbi entre Leyma y Obradoiro
Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Yunio Barrueta defiende a Joe Cremo en el derbi del Coliseum
Yunio Barrueta defiende a Joe Cremo en el derbi del Coliseum
Quintana
1.
El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Hubo ambientazo en las gradas del Coliseum para vivir el derbi entre Leyma y Obradoiro
Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
QUINTANA
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Hubo ambientazo en las gradas del Coliseum para vivir el derbi entre Leyma y Obradoiro
Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Hubo ambientazo en las gradas del Coliseum para vivir el derbi entre Leyma y Obradoiro
Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Hubo ambientazo en las gradas del Coliseum para vivir el derbi entre Leyma y Obradoiro
Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Hubo ambientazo en las gradas del Coliseum para vivir el derbi entre Leyma y Obradoiro
Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Afición del Leyma durante el derbi contra el Obradoiro
Afición del Leyma durante el derbi contra el Obradoiro
Quintana