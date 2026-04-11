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Galería | La afición naranja cumplió en el Básquet Coruña-Obradoiro: búscate en el recibimiento y en las gradas del Coliseum

Más de 9.000 espectadores hicieron que el ambiente estuviera a la altura del derbi de Primera FEB

Quintana
Quintana
11/04/2026 23:11
Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
1.
Hubo ambientazo en las gradas del Coliseum para vivir el derbi entre Leyma y Obradoiro
Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
QUINTANA
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
1.
El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
QUINTANA
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
1.
El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
QUINTANA
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
1.
El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
QUINTANA
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
QUINTANA
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
QUINTANA
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
1.
El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
QUINTANA
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
1.
El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
QUINTANA
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El recibimiento al Básquet Coruña estuvo a la altura de la importancia del derbi
Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
QUINTANA
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QUINTANA
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QUINTANA
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Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum
QUINTANA
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QUINTANA
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QUINTANA
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QUINTANA
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QUINTANA
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QUINTANA
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QUINTANA
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
1.
El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
Más de 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
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El Coliseum vivió el ambiente de las grandes citas
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Hubo ambientazo en las gradas del Coliseum para vivir el derbi entre Leyma y Obradoiro
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Yunio Barrueta defiende a Joe Cremo en el derbi del Coliseum
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