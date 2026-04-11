Galería | ¿Estuviste en el Liceo-Caldes? Búscate en las gradas del Palacio de los Deportes de Riazor

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Unos 1.500 aficionados celebraron el triunfo del equipo verde en el regreso de la OK Liga

Carlota Blanco
11/04/2026 22:11
Unos 1.500 aficionados estuvieron presentes en el triunfo del conjunto verde para seguir líderes
1.
El Liceo no estuvo solo en el regreso de la OK Liga al Palacio de los Deportes
Unos 1.500 aficionados estuvieron presentes en el triunfo del conjunto verde para seguir líderes
CARLOTA BLANCO
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El Liceo no estuvo solo en el regreso de la OK Liga al Palacio de los Deportes
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El Liceo no estuvo solo en el regreso de la OK Liga al Palacio de los Deportes
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El Liceo no estuvo solo en el regreso de la OK Liga al Palacio de los Deportes
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El Liceo no estuvo solo en el regreso de la OK Liga al Palacio de los Deportes
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El Liceo no estuvo solo en el regreso de la OK Liga al Palacio de los Deportes
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El Liceo no estuvo solo en el regreso de la OK Liga al Palacio de los Deportes
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El Liceo no estuvo solo en el regreso de la OK Liga al Palacio de los Deportes
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