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Galería | ¿Estuviste en el Deportivo-Málaga de Riazor? Búscate en el recibimiento y en las gradas durante el partido
Más de 28.000 espectadores registraron la mejor entrada de la temporada en Riazor
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Cientos de seguidores en el recibimiento y miles dentro de Riazor disfrutaron del Deportivo-Málaga
Más de 28.000 seguidores registraron la mayor entrada de la temporada en el estadio herculino
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Villares conduce el balón, con Mario Soriano al fondo, durante el duelo con el Málaga
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Cientos de seguidores en el recibimiento y miles dentro de Riazor disfrutaron del Deportivo-Málaga
Más de 28.000 seguidores registraron la mayor entrada de la temporada en el estadio herculino
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