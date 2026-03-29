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Galería | ¿Estuviste en El Molinón? Búscate en la invasión deportivista en Gijón

Miles de aficionados blanquiazules disfrutaron en la previa del encuentro y durante el mismo en las gradas asturianas

Fernando Fernández
29/03/2026 00:20
Miles de aficionados disfrutaron de una gran jornada de fútbol, tanto en la previa como en las gradas de El Molinón
1.
La afición blanquiazul se desplazó en masa a Gijón para el Sporting-Dépor
Miles de aficionados disfrutaron de una gran jornada de fútbol, tanto en la previa como en las gradas de El Molinón
Fernando Fernández Garrido 
Miles de aficionados disfrutaron de una gran jornada de fútbol, tanto en la previa como en las gradas de El Molinón
1.
La afición blanquiazul se desplazó en masa a Gijón para el Sporting-Dépor
Miles de aficionados disfrutaron de una gran jornada de fútbol, tanto en la previa como en las gradas de El Molinón
Fernando Fernández Garrido
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Miles de aficionados disfrutaron de una gran jornada de fútbol, tanto en la previa como en las gradas de El Molinón
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Miles de aficionados disfrutaron de una gran jornada de fútbol, tanto en la previa como en las gradas de El Molinón
Fernando Fernández Garrido
Miles de aficionados disfrutaron de una gran jornada de fútbol, tanto en la previa como en las gradas de El Molinón
1.
La afición blanquiazul se desplazó en masa a Gijón para el Sporting-Dépor
Miles de aficionados disfrutaron de una gran jornada de fútbol, tanto en la previa como en las gradas de El Molinón
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La afición blanquiazul se desplazó en masa a Gijón para el Sporting-Dépor
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Aficionados deportivistas en Gijón
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