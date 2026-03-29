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Galería | ¿Estuviste en El Molinón? Búscate en la invasión deportivista en Gijón
Miles de aficionados blanquiazules disfrutaron en la previa del encuentro y durante el mismo en las gradas asturianas
1.
La afición blanquiazul se desplazó en masa a Gijón para el Sporting-Dépor
Miles de aficionados disfrutaron de una gran jornada de fútbol, tanto en la previa como en las gradas de El Molinón
Fernando Fernández Garrido
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Miles de aficionados disfrutaron de una gran jornada de fútbol, tanto en la previa como en las gradas de El Molinón
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