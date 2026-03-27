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Galería | ¿Estuviste en el Liceo-Barcelos? Búscate en el homenaje al campeón de Copa en el Palacio
Cerca de 4.000 espectadores estuvieron presentes en las gradas para recibir al conjunto verde después de su brillante actuación en la Copa del Rey
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El regreso del campeón al Palacio de los Deportes de RIazor
Cerca de 4.000 espectadores se dieron cita para homenajear al Liceo por el título de Copa antes del duelo con el Barcelos
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Pasillo Liceo
El Marineda y el Barcelos le hacen el pasillo al Liceo, campeón de la Copa del Rey, antes del partido de Champions
Quintana