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Galería | ¿Estuviste en el Liceo-Barcelos? Búscate en el homenaje al campeón de Copa en el Palacio

Cerca de 4.000 espectadores estuvieron presentes en las gradas para recibir al conjunto verde después de su brillante actuación en la Copa del Rey

Quintana
Quintana
27/03/2026 08:45
Cerca de 4.000 espectadores se dieron cita para homenajear al Liceo por el título de Copa antes del duelo con el Barcelos
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El regreso del campeón al Palacio de los Deportes de RIazor
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Javier Alborés