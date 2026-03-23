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Los cuatro días inolvidables del Liceo, en imágenes: de los cuartos de la Copa a la recepción al equipo campeón
El conjunto verde fue homenajeado este lunes por las diferentes instituciones tras la consecución de su undécima Copa del Rey el pasado fin de semana
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Los cuatro días mágicos del Liceo campeón de la Copa del Rey
Tres partidos ante Alcoi, Igualada y Calafell; celebración y recibimiento por todo lo alto y gira institucional como reconocimiento a un nuevo título
EC
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Los cuatro días mágicos del Liceo campeón de la Copa del Rey
Tres partidos ante Alcoi, Igualada y Calafell; celebración y recibimiento por todo lo alto y gira institucional como reconocimiento a un nuevo título
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