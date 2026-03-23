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Los cuatro días inolvidables del Liceo, en imágenes: de los cuartos de la Copa a la recepción al equipo campeón

El conjunto verde fue homenajeado este lunes por las diferentes instituciones tras la consecución de su undécima Copa del Rey el pasado fin de semana

Quintana
Quintana
23/03/2026 19:50
Tres partidos ante Alcoi, Igualada y Calafell; celebración y recibimiento por todo lo alto y gira institucional como reconocimiento a un nuevo título
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Los cuatro días mágicos del Liceo campeón de la Copa del Rey
Tres partidos ante Alcoi, Igualada y Calafell; celebración y recibimiento por todo lo alto y gira institucional como reconocimiento a un nuevo título
EC
Tres partidos ante Alcoi, Igualada y Calafell; celebración y recibimiento por todo lo alto y gira institucional como reconocimiento a un nuevo título
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