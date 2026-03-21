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Galería | Todas las imágenes del recibimiento al Deportivo antes del partido contra el Zaragoza

Cientos de aficionados, con el presidente Juan Carlos Escotet a la cabeza, se dieron cita en Riazor para el primer gran recibimiento de la temporada

Quintana
Quintana y Germán Barreiros
21/03/2026 20:37
Cientos de aficionados se dieron cita en Riazor para dar ánimos al Dépor a su llegada al estadio antes del partido ante el Zaragoza
1.
El recibimiento de la afición en la previa del Deportivo - Zaragoza
Cientos de aficionados se dieron cita en Riazor para dar ánimos al Dépor a su llegada al estadio antes del partido ante el Zaragoza
QUINTANA / GERMÁN BARREIRO
Cientos de aficionados se dieron cita en Riazor para dar ánimos al Dépor a su llegada al estadio antes del partido ante el Zaragoza
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El recibimiento de la afición en la previa del Deportivo - Zaragoza
Cientos de aficionados se dieron cita en Riazor para dar ánimos al Dépor a su llegada al estadio antes del partido ante el Zaragoza
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