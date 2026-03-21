Galería | Búscate en las gradas del Coliseum durante el Básquet Coruña - Tizona

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Cerca de 5.000 aficionados celebraron un nuevo triunfo del equipo naranja

Javier Alborés
21/03/2026 11:37
Cerca de 5.000 aficionados naranjas disfrutaron de la contundente victoria ante Tizona
1.
El Leyma volvió a la senda del triunfo en el Coliseum
Cerca de 5.000 aficionados naranjas disfrutaron de la contundente victoria ante Tizona
JAVIER ALBORES
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