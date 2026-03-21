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Galería | Búscate en las gradas del Coliseum durante el Básquet Coruña - Tizona
Cerca de 5.000 aficionados celebraron un nuevo triunfo del equipo naranja
1.
El Leyma volvió a la senda del triunfo en el Coliseum
Cerca de 5.000 aficionados naranjas disfrutaron de la contundente victoria ante Tizona
JAVIER ALBORES
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