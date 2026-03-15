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¿Participaste en la Carrera de la Torre? Búscate en nuestras fotos de la primera cita del Coruña Corre
Unos 3.500 corredores entre todas las categorías estuvieron presentes en la primera prueba del circuito
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Primera cita del Coruña Corre: la Carrera de la Torre
Cientos de corredores participaron en la prueba absoluta
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