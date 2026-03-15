¿Estuviste en el Deportivo-Barcelona? Búscate en nuestra galería de imágenes

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4.359 espectadores vivieron el encuentro correspondiente a la jornada 22 de Liga F
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Afición en el Deportivo-Barcelona
4.359 personas estuvieron presentes en Riazor
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