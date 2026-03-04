Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportivo

Galería | Un repaso visual a los Dépor-Granada de los últimos tiempos

Quintana
Quintana y Patricia G. Fraga
04/03/2026 20:42
06 abril 2017 / 08 abril 2017Fútbol Primera DivisiónLa LigaTemporada 2016-2017Deportivo-Granada 0-0
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2016-17: Deportivo 0 - 0 Granada
29 febrero 2016 / 30 mayo 2016 / 16 junio 2016Fútbol Primera DivisiónTemporada 2015-2016Deportivo-Granada 0-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2015-16: Deportivo 0 - 1 Granada
EC
10 febrero 2013FútbolLiga Primera DivisiónDeportivo - Granada 0-3
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2012-13: Deportivo 0 - 3 Granada
10 febrero 2013FútbolLiga Primera DivisiónDeportivo - Granada 0-3
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2012-13: Deportivo 0 - 3 Granada
10 febrero 2013FútbolLiga Primera DivisiónDeportivo - Granada 0-3
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2012-13: Deportivo 0 - 3 Granada
06 abril 2017 / 11 abril 2017 / 28 abril 2017Fútbol Primera DivisiónLa LigaTemporada 2016-2017Deportivo-Granada 0-0
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2016-17: Deportivo 0 - 0 Granada
06 abril 2017Fútbol Primera DivisiónLa LigaTemporada 2016-2017Deportivo-Granada 0-0
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2016-17: Deportivo 0 - 0 Granada
06 abril 2017Fútbol Primera DivisiónLa LigaTemporada 2016-2017Deportivo-Granada 0-0
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2016-17: Deportivo 0 - 0 Granada
06 abril 2017Fútbol Primera DivisiónLa LigaTemporada 2016-2017Deportivo-Granada 0-0
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2016-17: Deportivo 0 - 0 Granada
06 abril 2017Fútbol Primera DivisiónLa LigaTemporada 2016-2017Deportivo-Granada 0-0
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2016-17: Deportivo 0 - 0 Granada
06 abril 2017Fútbol Primera DivisiónLa LigaTemporada 2016-2017Deportivo-Granada 0-0
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2016-17: Deportivo 0 - 0 Granada
06 abril 2017Fútbol Primera DivisiónLa LigaTemporada 2016-2017Deportivo-Granada 0-0
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2016-17: Deportivo 0 - 0 Granada
06 abril 2017Fútbol Primera DivisiónLa LigaTemporada 2016-2017Deportivo-Granada 0-0
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2016-17: Deportivo 0 - 0 Granada
06 abril 2017Fútbol Primera DivisiónLa LigaTemporada 2016-2017Deportivo-Granada 0-0
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2016-17 Deportivo 0 - 0 Granada
06 abril 2017 / 07 abril 2017 Fútbol Primera DivisiónLa LigaTemporada 2016-2017Deportivo-Granada 0-0
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2016-17: Deportivo 0 - 0 Granada
06 abril 2017Fútbol Primera DivisiónLa LigaTemporada 2016-2017Deportivo-Granada 0-0
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2016-17: Deportivo 0 - 0 Granada
06 abril 2017Fútbol Primera DivisiónLa LigaTemporada 2016-2017Deportivo-Granada 0-0
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2016-17: Deportivo 0 - 0 Granada
06 abril 2017Fútbol Primera DivisiónLa LigaTemporada 2016-2017Deportivo-Granada 0-0
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2016-17: Deportivo 0 - 0 Granada
26 enero 2015 / 27 enero 2015FútbolLiga BBVA Primera DivisiónDeportivo - Granada 2-2
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2024-15: Deportivo 2 - 2 Granada
26 enero 2015 / 20 marzo 2015FútbolLiga BBVA Primera DivisiónDeportivo - Granada 2-2
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2024-15: Deportivo 2 - 2 Granada
26 enero 2015 / 29 enero 2015 FútbolLiga BBVA Primera DivisiónDeportivo - Granada 2-2
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2024-15: Deportivo 2 - 2 Granada
26 enero 2015 / 06 febrero 2015 / 09 febrero 2015FútbolLiga BBVA Primera DivisiónDeportivo - Granada 2-2
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2024-15: Deportivo 2 - 2 Granada
26 enero 2015 / 27 enero 2015 / 12 marzo 2015 página 36 / 12 abril 2015 / 27 julio 2015FútbolLiga BBVA Primera DivisiónDeportivo - Granada 2-2
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2024-15: Deportivo 2 - 2 Granada
26 enero 2015 / 07 marzo 2015FútbolLiga BBVA Primera DivisiónDeportivo - Granada 2-2
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2024-15: Deportivo 2 - 2 Granada
26 enero 2015 / 06 febrero 2015FútbolLiga BBVA Primera DivisiónDeportivo - Granada 2-2
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2024-15: Deportivo 2 - 2 Granada
25 septiembre 2018 / 27 septiembre 2018Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018 / 29 septiembre 2018Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018 / 21 diciembre 2018Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018 / 29 septiembre 2018 / 28 octubre 2018Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018 portada / 18 octubre 2018 / 15 mayo 2019 / 04 julio 2019 Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018 / 26 septiembre 2018 Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018 / 28 septiembre 2018 Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018 / 30 septiembre 2018 / 15 julio 2019Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018 / 18 octubre 2018 / 27 octubre 2018Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018 / 30 septiembre 2018 / 26 enero 2019 / 15 julio 2019 Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018 / 28 septiembre 2018 Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018 / 02 octubre 2018 / 05 febrero 2019Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
29 febrero 2016Fútbol Primera DivisiónTemporada 2015-2016Deportivo-Granada 0-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2015-16: Deportivo 0 - 1 Granada
29 febrero 2016Fútbol Primera DivisiónTemporada 2015-2016Deportivo-Granada 0-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2015-16: Deportivo 0 - 1 Granada
25 septiembre 2018 / 29 septiembre 2018Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018 / 29 septiembre 2018Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
25 septiembre 2018 / 17 noviembre 2018Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
EC
25 septiembre 2018 / 29 septiembre 2018Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
EC
29 febrero 2016Fútbol Primera DivisiónTemporada 2015-2016Deportivo-Granada 0-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2015-16: Deportivo 0 - 1 Granada
EC
25 septiembre 2018Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
EC
29 febrero 2016Fútbol Primera DivisiónTemporada 2015-2016Deportivo-Granada 0-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2015-16: Deportivo 0 - 1 Granada
EC
29 febrero 2016 / 21 septiembre 2018Fútbol Primera DivisiónTemporada 2015-2016Deportivo-Granada 0-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2015-16: Deportivo 0 - 1 Granada
EC
29 febrero 2016Fútbol Primera DivisiónTemporada 2015-2016Deportivo-Granada 0-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2015-16: Deportivo 0 - 1 Granada
EC
25 septiembre 2018 / 29 septiembre 2018Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2018-19: Deportivo 2 - 1 Granada
EC
29 febrero 2016 / 05 julio 2016 / 05 agosto 2016 / 11agosto 2020Fútbol Primera DivisiónTemporada 2015-2016Deportivo-Granada 0-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2015-16: Deportivo 0 - 1 Granada
EC
29 febrero 2016 / 05 marzo 2016Fútbol Primera DivisiónTemporada 2015-2016Deportivo-Granada 0-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2015-16: Deportivo 0 - 1 Granada
EC
11 mayo 2017 / 11 septiembre 2020A CORUÑA, 05/04/2017.- El defensa del Granada, Héctor Hernández (d), intenta llevarse el balón ante los jugadores del Deportivo, el colombiano Marlos Moreno (c) y el defensa Juan Francisco Moreno "Juanfran", durante el encuentro correspondiente a la jornada 30 de primera división, que han disputado esta noche en el estadio de Riazor, en A Coruña. EFE / Cabalar.
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2016-17: Deportivo 0 - 0 Granada
EFE
29 febrero 2016Fútbol Primera DivisiónTemporada 2015-2016Deportivo-Granada 0-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2015-16: Deportivo 0 - 1 Granada
EC
Dépor-Granada 2017
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2016-17: Deportivo 0 - 0 Granada
ARCHIVO DXT
29 febrero 2016Fútbol Primera DivisiónTemporada 2015-2016Deportivo-Granada 0-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2015-16: Deportivo 0 - 1 Granada
EC
29 febrero 2016 / 04 marzo 2016Fútbol Primera DivisiónTemporada 2015-2016Deportivo-Granada 0-1
1.
Un repaso visual a los Dépor-Granada
Temporada 2015-16: Deportivo 0 - 1 Granada
EC

Te puede interesar

25 septiembre 2018 / 21 diciembre 2018Fútbol Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - Granada: 2-1

Galería | Un repaso visual a los Dépor-Granada de los últimos tiempos
Quintana
Sp. Coruñés-Imperátor y Olímpico-Carral

Galería | La jornada de Primera Autonómica en imágenes
Quintana
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña

¿Estuviste en Zubieta apoyando al Deportivo? Búscate en nuestra galería
Fernando Fernández
Jugada del Liceo-Igualada de este domingo en el Palacio

¿Estuviste en el Palacio para apoyar al Liceo ante el Igualada? Búscate en nuestra galería
Javier Alborés