Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

¿Estuviste en Zubieta apoyando al Deportivo? Búscate en nuestra galería

Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña

Fernando Fernández
01/03/2026 18:44
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
1.
La afición del Dépor, en Zubieta
Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña
Fernando Fernández
Aficionados de la peña Viveiro, en Zubieta
1.
Aficionados de la peña Viveiro, en Zubieta
Aficionados de la peña Viveiro, en Zubieta
Cedida

Lo más leído

Te puede interesar

Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña

¿Estuviste en Zubieta apoyando al Deportivo? Búscate en nuestra galería
Fernando Fernández
Jugada del Liceo-Igualada de este domingo en el Palacio

¿Estuviste en el Palacio para apoyar al Liceo ante el Igualada? Búscate en nuestra galería
Javier Alborés
Miles de participantes formaron parte del Medio Maratón y la carrera 5K este domingo en la ciudad herculina

Galería | Todas las imágenes del Coruña21 y la carrera 5K de este domingo
Carlota Blanco
Iván Ares fue el más rápido del novedoso tramo urbano, con el Castillo de San Antón de fondo

Las mejores imágenes del Rally de A Coruña
Quintana