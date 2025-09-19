El Silva se queda sin porteros por un bautizo

Si el inicio de temporada del Silva en Tercera Federación no ha sido positivo, el escenario se ha torcido más de lo que cualquiera se podría imaginar. El conjunto coruñés ha perdido sus dos primeros partidos de competición (contra el Arosa y el recién ascendido Atlético Coruña Montañeros en el derbi de la ciudad) y el choque de este fin de semana ante el Somozas les coge en un contexto muy desfavorable. Los dos guardametas con los que cuenta en plantilla Noé López, que da la casualidad de que son hermanos, celebran este domingo el bautizo del hijo de Bugy, nacido hace un par de semanas.

Un compromiso ineludible que coincide mañana a las 12.00 horas con el choque liguero ante el Somozas, algo que el Silva ha tratado de evitar desde el primer momento, pero sin obtener la respuesta esperada a su petición de cambiar el horario. Fuentes del club aseguran que se pusieron en contacto con el Somozas para comunicarles la situación, con el objetivo de llegar un acuerdo para una solución beneficiosa para sus intereses. Los coruñeses propusieron no jugar mañana por la mañana, y solicitaron que la cita fuese hoy a la tarde o el mismo domingo por la tarde, a lo que el Somozas contestó que no había ninguna posibilidad de que el choque se pudiese jugar otro día que no fuese el domingo. Al final, este martes se conoció la decisión definitiva de cuando se juega el encuentro, con un desenlace inesperado. En consecuencia, el Silva ha tenido que peinar el mercado a contrarreloj para poder competir con las mayores garantías posibles en el campo del Alcalde Manuel Candocia.

Bugy y Minibugy son los hermanos y únicos guardametas con los que empezó el Silva el nuevo curso. El primero, David Martínez Loureiro, afronta su tercera campaña de Liga defendiendo la portería de A Grela. Gabriel Martínez Loureiro, ‘Minibugy’ debuta esta temporada con la camiseta del Silva tras fichar este verano procedente del Polvorín, el filial del Lugo. Con su llegada el conjunto blanco daba más que por cerrada la portería, con dos efectivos que, además de ser buenos bajo los palos, hábiles de reflejos y ser un seguro para la línea defensiva, aportan mucha experiencia por sus años anteriores en Tercera Federación.

El Silva se desplazará hasta el campo del Somozas con la necesidad de sumar sus primeros puntos en Liga y con el regreso de un viejo conocido a la portería.

Fichaje exprés

Adrían Ríos, a sus 25 años de edad, volverá a colocarse los guantes de portero y defender la meta coruñesa. Los trámites para inscribirle en la Real Federación Española de Fútbol se han llevado a cabo de manera rápida y ya está disponible para ser alineado por Noé López, director técnico del Silva. Hace dos temporadas Adrián decidió colgar las botas al ser intervenido quirúrgicamente tras sufrir una luxación acromio-clavicular de grado III.

Para rizar el rizo de las rarezas y las malas suertes, su lesión se produjo en el tiempo de añadido en un partido ante el rival contra el que precisamente volverá a los terrenos de juego, el Somozas. Estuvo más de tres meses de baja y no pudo disputar más de once encuentros de Liga en esa campaña.

El guardameta coruñés encadenó cinco cursos seguidos sobre la línea de A Grela. Jugó 98 partidos, 95 como titular en el once inicial.

Ahora afronta su segundo ciclo con la elástica del Silva, pero en una posición muy distinta a la de antes. No es el portero titular, pero sus actuaciones dictarán sentencia y marcarán su destino. Gracias a su colaboración para ocupar la portería este fin de semana, la directiva le ha ofrecido la posibilidad de prolongar su estancia en función de sus sensaciones, rendimiento y encaje deportivo. Noé López le conoce. Adrián ya se ha ejercitado a sus órdenes tres días de esta semana y le ha transmitido plena confianza en su trabajo, sacrificio e indudable compromiso.

Enfrente no tendrá a un rival sencillo. El Somozas es uno de los grandes nombres en el Grupo 1 de Tercera Federación, por recursos y años en la categoría. Los verdiblancos no han arrancado bien la Liga. Suman un punto de seis posibles, todavía no han marcado ningún gol y llegan al partido de este domingo contra el Silva tras caer por 5-0 ante el Céltiga, recién ascendido. Ambos conjuntos necesitan la victoria para revertir los malos resultados cosechados en las dos primeras jornadas. Adrián Ríos se encargará de poner el candado a la portería coruñesa.