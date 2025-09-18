Tres títulos y tres finales en una década

Era un fenómeno extraño. El Liceo había ganado de todo a nivel nacional e internacional, reinado en España, en Europa y en el mundo y sumado 38 títulos en poco más de cuarenta años de historia. Pero había uno que se le resistía: la Supercopa de España. Hasta 2016. Hoy hace nueve años que levantó la primera. Tres antes había cambiado de formato, dejando de ser una final directa entre campeón de Liga y Copa para acoger a cuatro contendientes, con ronda de semifinales y final, parecido al torneo del KO que siempre había sido el favorito de los verdiblancos. Una década después los coruñeses se han especializado en la competición que habitualmente abre las temporadas (la de 2020, por la pandemia, se disputó en un navideño 2 de enero) con tres títulos (2016, 2018 y 2021) y otras tres finales (2014, 2015 y 2023). Este sábado en Igualada buscarán una cuarta, para optar a la cuarta corona, en las semifinales frente al Barça (18.45 horas), que ha ganado las tres anteriores ediciones y ocho desde 2013. En este tiempo solo falló a una final y fue precisamente la que le dio al Liceo su primera alegría.

Lo había rozado en 2014 (cayó en semifinales contra el Reus (5-1) el año anterior en el estreno del actual formato). El Liceo dejó por el camino al Vendrell gracias a un gol de oro en la prórroga, tras el 4-4 en los 50 minutos reglamentarios, de Jordi Bargalló. Un guión, aunque con final al contrario, que se repitió en la final contra el Barça, con el tanto decisivo de Pablo Álvarez en el tiempo extra. También los azulgrana fueron sus verdugos en 2015 en otro fin de semana de infarto. 5-5 en las semifinales contra el Vic que se decidieron en los penaltis (8-7) y 6-5 en la lucha por el título frente al Barça. A la tercera ya fue la vencida. Las semifinales llegaron con sorpresa. No para el Liceo, que eliminó con claridad al Vic (4-1), pero sí para el Reus, que dejó al Barça por el camino (3-2). Habría nuevo campeón y en el duelo de aspirantes los tantos de Marc Coy y Dava Torres sirvieron para superar el de Marc Torra para los rojinegros (2-1). Un nuevo hito. El Liceo ganaba el único título que le faltaba no solo al club, sino a Carlos Gil, el mítico entrenador que se retiraría al finalizar esa misma temporada dando la alternativa a Juan Copa.

Con el técnico coruñés llegarían dos Supercopas más. No a la primera, porque en el que era el partido de su debut en el banquillo liceísta (si no se tienen en cuenta los seis encuentros que dirigió en 2006 cuando cogió las riendas del equipo tras la destitución de Paco González) cedió en una dura semifinal contra el Voltregà que tuvo resolución en los penaltis (2-2 y 3-4 tras las penas máximas). El conjunto de Sant Hipólit se unió entonces a un selecto club al Vendrell, los único capaces de romper la hegemonía de Barça, Liceo y Reus en esta competición, ya que entre los tres han protagonizado todas las finales (en las que se reparten los títulos, ocho para el Barça, tres para el Liceo y uno para el Reus) salvo la del 2013 (Barça-Vendrell) y la de ese 2017 (Barça-Voltregà), ambas con el mismo color del campeón.

Pero sí a la segunda. Y a lo grande. Porque primero se deshizo del Reus, otro de los especialistas en la competición, en una semifinal muy igualada que concluyó con 3-2 a favor de los coruñeses, en los que aportaron los goles los hermanos Josep y Eduard Lamas y Carlo di Benedetto. En la final tocó el Barça, con quien el Liceo había perdido las dos anteriores con resultados dolorosos. Pero pudo darle la vuelta a la historia. Y como más gusta, con un gol a diez segundos para la bocina de Carlo di Benedetto que rompía el empate a dos que parecía condenar a una nueva prórroga o incluso a la lotería de los penaltis. Precisamente con uno de esos había adelantado Sergi Panadero a los culés nada más comenzar el duelo, pero empató Eduard Lamas antes del descanso. Tras él, en superioridad, fusiló Marc Coy para poner por delante a los verdiblancos, que vieron cómo Matías Pascual igualaba en la recta final, dejando la resolución para unos segundos finales en los que apareció el francés en el centro del área para rematar un pase al interior de Sergi Miras.

El Liceo encadenó desde entonces dos temporadas seguidas en las que cayó a las primeras de cambio, en ambas ocasiones a manos del Reus. Primero en 2019, por 4-2, un partido que ponía la primera piedra en un nuevo proyecto ya que el año anterior se había vivido el final de ciclo con la marcha de más de la mitad del equipo (los hermanos Lamas, Xavi Malián, Marc Coy, Sergi Miras y Carlo di Benedetto). Después en la de 2020, que por la pandemia se le encontró acomodo ya a principio de 2021, cuando los rojinegros se impusieron por 7-5 en un partido disputado un 2 de enero, lo que supuso que el conjunto coruñés se tuviera que desplazar hasta Cataluña el primer día del año mientras el resto del mundo se curaba la resaca.

Pero aún no habían dicho su última la palabra los liceístas, que habían iniciado un ciclo ganador con la conquista de la Copa del Rey en julio de 2021 en A Coruña y que continuaron dos meses después en el arranque de la nueva temporada al eliminar al Caldes en semifinales (5-1) y volver a poder con el Barça (3-2) en una final marcada por las tres faltas directas tocadas por la varita mágica de Jordi Adroher. Fue su última conquista. El Reus en las semifinales de 2022 le impidió revalidar el título (2-4) y en las dos siguientes ediciones se lo negó el Barça: por 3-2 en la final de 2023 y por 5-2 en las semifinales del curso pasado de una Supercopa que tuvo a A Coruña como escenario. Este sábado sus caminos, sus historias y sus cuentas pendientes se vuelven a cruzar.