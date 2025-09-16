El nuevo Liceo: misma garra y más gol

Seis semanas. Cinco partidos. Dos victorias y tres empates. Veinte goles repartidos entre seis jugadores. La pretemporada del Liceo llega a su fin con unos números notables y buenas sensaciones. Pero ahora toca dar un paso más para buscar el sobresaliente en un inicio de curso exigente desde el minuto uno con el duelo contra el Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España (sábado, 18.45 horas). Los verdiblancos empiezan como terminaron la temporada pasada, pero no son los mismos que hace dos meses, ni por las cuatro caras nuevas (Toni Pérez, Nuno Paiva, Blai Roca y Tombita) ni por el estilo de juego. Un Liceo nuevo, con más variantes y mayor pegada, con una decidida apuesta por el gol. Pero con la ambición y el carácter de siempre, lo que va de serie con la camiseta, con la dirección de Juan Copa y con el ADN de los capitanes Dava Torres y César Carballeira.

El equipo coruñés empató sus dos primeros compromisos en su mini gira por Portugal que le llevó a medirse al Juventude Pacense (2-2) y al Braga (1-1), para después sumar dos victorias el mismo fin de semana en Vigo, en el torneo solidario organizado por el Cíes: una de prestigio en un choque de trenes frente al Barcelos, vigente campeón de Europa (4-3), y otra por aplastamiento ante el Carvalhos (8-3). Terminó con otro empate, el pasado sábado de nuevo con el Barcelos al otro lado de la pista (5-5) en el único partido disputado ante su público en el Palacio de los Deportes de Riazor. Cinco partidos y cuatro rivales portugueses, que por proximidad se han convertido los últimos años en los mejores aliados en las pretemporadas liceístas, en especial en esta, en la que además tiene valor extra por las notas que pueda tomar de cara a una competición europea que le ha deparado un grupo con cuatro equipos lusos: Barcelos, Benfica, Sporting y Oliveirense.

Pichichis

También Juan Copa ha podido sacar sus conclusiones de los cinco enfrentamientos. La vuelta de Toni Pérez y la llegada de Nuno Paiva le dan al Liceo nuevos argumentos, sobre todo en ataque. El asturiano y el portugués anotaron cuatro tantos cada uno, empatando con Arnau Xaus y Bruno Saavedra, los cuatro los pichichis de la pretemporada (Dava Torres anotó tres y Nil Cervera, uno). Pero es la posición del ex del Sporting la que introduce la mayor novedad en el esquema del técnico verdiblanco y a la vez la que le da más alternativas gracias a su movilidad en el área. Jugar con un interior es una ventaja con la que el entrenador no pudo contar el pasado curso, lo que fue un quebradero de cabeza. Era una posición para la que parecía destinado Tato Ferruccio, pero en la que el argentino, un verso libre, no encajó y Copa tuvo que improvisar soluciones pero sin especialistas en ese tipo de juego.

Pero Toni Pérez se mueve a placer en esos escasos metros frente a la portería, en su territorio, el área es su hábitat natural. No es casualidad la ristra de goles que lleva a sus espaldas. Es rápido de movimientos, pero también en la toma de decisiones. O para dentro o para fuera, pero en décimas de segundo. Pero su posición va más allá, porque con su movilidad es capaz de fijar la atención de los defensas, arrastrarles para crear espacios para los compañeros que entran por otras zonas de la pista y que pueden disparar desde atrás, como el propio Nuno Paiva. Doble ventaja a lo que añade que con el paso de los años cada vez ha ido entendiendo mejor el juego para darle una nueva visión de pase. Y suma una veteranía que también le da galones, casi un tercer capitán sin brazalete.

Ausencia

Así que ahora el entrenador coruñés no solo tiene uno, sino que cuenta con dos jugadores que pueden ejercer ese papel de interior, si bien con uno de ellos, con Tombita, todavía no ha podido probar ya que no se ha recuperado de su lesión en los isquios. El argentino, que se ha mantenido en la dinámica de grupo viajando junto al resto del equipo y como uno más pese a sus limitaciones físicas, hizo el calentamiento del pasado sábado ya sobre los patines, pero a un ritmo menor que el resto de sus compañeros, por lo que sigue sin ponerse plazos en su regreso a la pista, si bien todo marcha por el buen camino.

El delantero fue uno de los ausentes de una pretemporada en la que también faltaron, hasta la penúltima semana los internacionales César Carballeira y Blai Roca. La baja del portero fue bien cubierta por Martín Rodríguez, en una situación difícil de haber dado la cara durante toda la pretemporada para probablemente ser suplente del ex del Noia, que dejó su sello en Riazor frente al Barcelos, durante el resto del curso; e incluso por el canterano Iago Fouz, más conocido como Pulpi, que tuvo su oportunidad en el duelo frente al Carvalhos y que ahora tiene que ser decisivo con el filial en la OK Bronce que arranca la próxima semana.

El papel de Carballeira lo cumplió el propio Nuno Paiva, aunque su perfil es diferente, mucho más ofensivo. Sufre más en defensa, donde le ayuda su velocidad de patinaje, pero cuando tiene detrás al coruñés le da la seguridad para volcarse en un ataque en el que aporta capacidad de combinación, pases entre líneas y un disparo de media distancia completamente demoledor.

Con Dava Torres en su tono habitual; el paso adelante de Arnau Xaus y Nil Cervera y el acierto de Bruno Saavedra, del que se espera que junto a Jacobo Copa, los benjamines de la plantilla, sigan progresando para confirmarse este año definitivamente como dos de los jugadores clave de la plantilla, la pretemporada no deja demasiadas dudas. La competición dictará sentencia en tan solo tres días.