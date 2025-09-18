Nadie se prepara más que el Leyma Coruña

A falta de un intenso y cargado de actividad sobre el parqué (un total de once encuentros entre viernes, sábado y domingo) fin de semana previo al inicio de la temporada regular de la Primera FEB 2025-26, y con los calendarios de pretemporada de los 17 equipos cerrados, el Leyma Básquet Coruña, que este sábado (12.30 horas) completa su preparación, en Lalín contra el Ourense, es el que más test habrá disputado.

El duelo contra el vecino del sur es el séptimo de la era Carles Marco, uno más que el Obradoiro, el Palencia y el Fuenlabrada. Al otro lado de la balanza está uno de los tres ascendidos, el Palma mallorquín, que este domingo recibe al Menorca en su tercer y último compromiso de preparación.

Si gana en el Lalín Arena, el conjunto naranja finalizará la pretemporada con superávit (4-3). En este sentido mandan el Estudiantes y el Oviedo, con tres triunfos en el mismo número de encuentros. Los mismos que ha jugado el Fuenlabrada, aunque en su caso sin ganar ninguno, la misma marca que que el Cantabria, que esta noche cierra su pretemporada en la cancha del Gipuzkoa.

Al equipo del sur de Madrid, que a día de hoy solo ha cubierto ocho fichas profesionales, le quedan por delante otros tres compromisos, el último de ellos el próximo jueves ante el Spanish Basketball Academy. Este sábado se mide al Melilla y 24 horas después al Estudiantes, ambos duelos enmarcados en el Torneo Ciudad de Getafe.

El Obradoiro de Diego Epifanio y otros cuatro héroes del ascenso a la ACB del Básquet Coruña presenta un balance de 3-2 (abierto con triunfo, por 76-73, ante el Leyma en el Torneo San Roque disputado en Vilagarcía de Arousa), que puede aumentar este viernes si supera, en su hogar, el Multiusos Fonte do Sar, al UD Oliveirense portugués.

El otro gallego, el Ourense, únicamente ha ganado el primero de sus cuatro amistosos, contra el CB Zamora, otro de los conjuntos que aún no ha cerrado el plantel; Saulo Hernández maneja en estos momentos un contingente de diez jugadores.

Cuatro victorias

El Palencia, que visita hoy al Oviedo, suma más victorias que nadie, cuatro, y una sola derrota, sorprendente, ya que fue en casa contra un descendido a Segunda FEB, el Real Valladolid. Entre los hits del grupo gestionado por Natxo Lezkano está vencer a un ACB, el San Pablo Burgos, en la final de la Copa de Castilla y León.

Además del Estudiantes y el Oviedo están invictos, los tres con 2-0, el Palma, que el domingo recibe al Menorca; el Gipuzkoa, que este viernes hace lo propio con el Cantabria, y el HLA Alicante, que hace doblete sábado-domingo contra el Cartagena.

El cuadro levantino disputó un encuentro a puerta cerrada y sin resultado ante el Amics Castelló y tuvo que cancelar, a causa de una alerta climatológica en la región, el duelo contra el Sheffield Sharks inglés. El equipo donostiarra también cuenta con un test, ante el Baskonia, sin público ni estadísticas.

Dos equipos ha dado ya por finalizada su fase de preparación, el Tizona y el Zamora. El burgalés lo hizo con un triunfo en cuatro salidas a pista y su vecino castellano con dos éxitos en cinco encuentros.

Con marca de 1-2 están el Decano de la segunda categoría nacional (desde la inaugural temporada 1996-97 únicamente estuvo ausente la 2024-25) y el otro ascendido (debutará esta campaña en Primera FEB), el Palmer. El Melilla acaba la pretemporada en Getafe, con los mencionados choques ante el Fuenlabrada y el Estudiantes. El conjunto mallorquín la cierra este viernes, en duelo regional en la cancha del Menorca, que llega a la cita con solo dos exámenes hechos (1-1). El cuarto, y final, lo afronta este domingo, cinco días antes del inicio oficial de la competición liguera, en la cancha del Palma.