El Liceo cae ante el Barça (5-2) y se queda sin final de la Supercopa

El Liceo no jugará la final de la Supercopa de España tras caer en semifinales contra el Barça (5-2) en un partido en el que estuvo más cerca de lo que refleja el marcador, sobre todo en el final del primer tiempo y el inicio del segundo, aunque no lo suficiente como para haberse puesto por delante. Ni entró bien en pista ni cumplió con el plan ni acertó en la improvisación. Tuvo más nervios que un rival que jugó mucho más tranquilo y que además contó a su favor con esos pequeños detalles que suelen marcar los partidos. Por salir mal, hasta cayó una roja a Bruno Saavedra, primera víctima del nuevo reglamento. Demasiados cabos sueltos. Queda trabajo. Y a eso se pondrá Juan Copa desde el lunes pensando ya en la Liga.

Primer partido y los tres fichajes en pista acompañando a los dos capitanes, con Blai Roca en portería, César Carballeira, Nuno Paiva, Dava Torres y Toni Pérez. Un cinco de gala y con galones que empezó con el freno de mano echado. Cuando entraba el portugués en la banda hacía daño, pero costaba más conectar con él, todavía sin haberse generado esos automatismos que salen cuando se llevan jugados unos cuantos partidos.

El Barça en eso está más hecho. Tiene entrenador nuevo, pero los jugadores se conocen a la perfección porque no tocaron ninguna pieza salvo la salida de un Matías Pascual que se lució en la semifinal anterior pasando con el Igualada a la final tras eliminar el Reus. Y esa sensación de mayor madurez empezó a desequilibrar la balanza, que rompía a la contra.

Goles a la contra

En la primera solo necesitó tres pases. Perdió Paiva una bola en el centro de la pista que se encontró Llorca, pasó al medio a Barroso, este directo a Marc Grau, que de espaldas a portería remató y sorprendió a Roca. En la segunda, recuperó Eloi Cervera, corrió la banda y se la puso al centro a Ferrán Font, que entraba solísimo, fintó y marcó.

Mejoró un poco el Liceo con la entrada desde el banquillo de Jacobo Copa, que le dio un poco más de mordiente con disparos y, sobre todo, creyéndoselo. Dosificó los minutos de los benjamines porque ya habían pasado varias rotaciones y Bruno Saavedra seguía en el banquillo. Su entrada no pudo ser con mejor pie. En la primera jugada, le cazó un pase a Eloi Cervera en el centro de la pista, salió a la contra y remató a placer.

Juan Copa aprovechó para pedir tiempo muerto, para ponerlo en bucle en cada vestuario. "¿Sabéis lo que pasó? ¡Miradme todos! No nos lo creíamos. Salimos y pensamos que era hacer tres meses", arengó. Y el Liceo tuvo sus mejores minutos, rozando el empate. La tuvo Nuno Paiva. Casi la pilla Toni Pérez en el segundo palo. El primer tiempo llegaba a su fin. Lo que no entraba en el guion es que cuando solo faltaban cinco segundos un disparo lejano de Barroso tocara ligeramente en Paiva y se envenenara lo suficiente para despistar a Roca y convertirse en el 3-1.

Dava aprieta

Hizo daño el gol, pero ya se sabe que no se rinden tan fácilmente los verdiblancos. Ante la falta de otros recursos que no estaban funcionando, Dava Torres cogió la chistera y se sacó un golazo, levantando la bola y rematando en el área desde media distancia. Volvía a sacar la cabeza el Liceo, que además estaba aguantando con nueve faltas, pero lo de siempre se la hundía otra vez.

Se topó con el nuevo reglamento. Jacobo Copa se llevó dos golpes seguidos de los jugadores rivales. El segundo, con el stick en su hombro. Bruno Saavedra dijo algo desde el banquillo. Amarilla. Y como ya había habido una en el primer tiempo al asistente Willy Domínguez, roja directa. Y una rotación menos para prácticamente veinte minutos.

Todas las decisiones caían para el mismo lado y acabó por desgastar a un Liceo que no cedía, pero que le costaba encontrar el camino a gol. Jacobo Copa reclamó penalti y los dos equipos se pusieron con nueve faltas, pero llegó primero la décima coruñesa justó después de un paradón de Sergi Fernández a Nil Cervera. Blai Roca permitió seguir soñando tapando el camino a Ferrán Font, pero en la jugada siguiente Sergi Aragonés enganchó un disparo a la escuadra que si no era la sentencia, sí lo fue un gol a la contra finalizado por Pablo Álvarez.

El equipo de Juan Copa se encomendaba a casi a un milagro y este pasaba por aprovechar la directa si llegaba la décima falta del Barça. La bola de Arnau Xaus fue al palo y aunque quedaban siete minutos ya no quedó mucho más que hacer. Primera derrota del curso, que empieza tal y como había acabado el anterior.